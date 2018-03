Una nena de 4 mesos és diagnosticada amb malària en un hospital de Madrid

La nena no ha viatjat a cap país afectat amb malària, per aquest motiu no es descarta que s'hagués pogut infectar al centre hospitalari

Una nena de tres mesos, que no ha visitat zones endèmiques de malària, ha estat diagnosticada amb aquesta malaltia parasitaria a l'Hospital Universitari de Móstoles, Madrid, els responsables del qual investiguen juntament amb Salut Pública de la Comunitat com s'ha produït el contagi. Fonts de la Conselleria de Sanitat han confirmat el cas.Segons les mateixes fonts, la nena va ingressar a l'hospital fa aproximadament un mes per una molèstia diferent de les quals presenta habitualment la malària i el passat dimarts la Direcció de Salut Pública de Madrid va tenir constància del diagnòstic.Des de llavors, tal com han explicat les fonts, s'ha creat un grup de treball format per responsables de l'hospital madrileny i de Salut Pública de la Comunitat per determinar com s'ha produït el contagi, ja que la nena no ha viatjat a cap país afectat amb malària, per aquest motiu no es descarta que s'hagués pogut infectar al centre hospitalari.La malària és causada per la infecció del paràsit del gènere Plasmodium i el vector implicat en la seva transmissió és la femella del mosquit del gènere Anopheles. Però a més de la picada, són possibles altres mecanismes de transmissió. Com per exemple, per transfusió de sang infectada, trasplantament d'òrgans, contaminació creuada de materials i fluids aplicats de manera invasiva, per inoculació accidental amb agulles infectades o per manipulació de sang en laboratori, segons indica una anàlisi del Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carlos III.