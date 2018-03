La mare del menor es va despertar i va trobar el seu fill al pati del veí

Actualitzada 28/02/2018 a les 17:58

Segons publica el mitjà The Siberian Times, un nen de 4 anys ha mort congelat a Rússia, després de passejar somnàmbul pels carrers de Krasnoyarsk, a 20 graus sota zero. La mare del menor es va despertar i va trobar el seu fill al pati del veí, després d'adonar-se que el menor no estava a casa.Les autoritats han començat una investigació per tal d'esclarir els fets, però tot sembla indicar que Bogdan va sortir de casa en plena nit i sense abric. La mare va trobar al menor després de seguir les petjades a la neu.