S'intenta suïcidar després d'estar retinguda 3 dies a casa per la seva parella

Va poder escapar del domicili i refugiar-se en una botiga on va agafar un cúter i es va autolesionar als canells i al coll

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:31

Una dona s'ha autolesionat a Eivissa clavant-se un ganivet a l'abdomen i tallant-se el coll i els canells amb un cúter, amb el propòsit de llevar-se la vida després d'estar retinguda per la seva parella durant tres dies i patir tot tipus de vexacions i agressions físiques i sexuals.La Policia Nacional ha informat aquest dimecres que ha detingut a l'agressor, un home de 54 anys i de nacionalitat irlandesa, acusat de violència de gènere. Els fets es van desvetllar dilluns al voltant de les 19 hores, quan la dona, de 47 anys i també irlandesa, després de romandre retinguda durant tres dies per la seva parella i patir diverses agressions, va poder escapar del domicili i refugiar-se en una botiga propera.A l'interior del local, situat al carrer en el número 16 del carrer Bisbe Huix d'Eivissa, va agafar un cúter i es va autolesionar als canells i al coll. Després va agafar un ganivet i, abans que ningú pogués aturar-la, se'l va clavar a l'abdomen.La responsable de l'establiment va trucar ràpidament a la Policia Nacional, que es va fer càrrec de la situació, immobilitzant a la víctima, que seguia en la seva obstinació de lesionar-se. Els agents van intentar contenir les hemorràgies de les ferides fins a l'arribada de l'ambulància, que va traslladar a la víctima d'urgència a l'hospital de Ca Misses d'Eivissa.Un cop a l'hospital, i abans de ser intervinguda quirúrgicament, el personal mèdic va poder comprovar que la dona presentava múltiples hematomes per tot el cos, especialment als genitals, braços i cames. La víctima va manifestar que la seva parella l'havia colpejat mentre la mantenia retinguda al seu domicili durant tres dies en els quals l'havia agredit sexualment i l'havia sotmès a tot tipus de vexacions. La dona va assegurar que aquest era el motiu pel qual volia suïcidar-se.Agents de la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional van detenir el dimarts a la parella de la dona, que viu a l'illa des de fa dos anys, i passarà a disposició judicial aquest dijous. La dona, que es troba ingressada a la Unitat de Vigilància Intensiva de l'hospital Ca Misses, presenta una evolució favorable i es troba «estable i conscient», han informat des del centre sanitari.