Presó sense fiança per dos assassinats per al detingut pel crim de Susqueda

El sospitós, que només ha respost les preguntes de la seva defensa, ha assegurat que és innocent

Actualitzada 01/03/2018 a les 21:35

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha ordenat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a Jordi Magentí Gamell, detingut pel doble crim de Susqueda. Li atribueix dos delictes d'assassinat. El sospitós ha passat a disposició judicial aquest dijous, esgotades les 72 hores màximes de detenció i després de tres dies d'escorcolls a Anglès. Davant del jutge, ha guardat silenci i només ha respost a les preguntes de la defensa. Ho ha fet per afirmar que és innocent i assegurar que no va comprar bitllets per marxar a Colòmbia (el país d'origen de la seva parella actual) el dia 28 de febrer amb la intenció de fugir. El fiscal, que ha fet constar les seves preguntes, li ha demanat si va «confessar» el crim a algun familiar.Poc abans de les nou del vespre, dos cotxes dels Mossos d'Esquadra han traslladat Jordi Magentí Gamell al centre penitenciari. El titular del jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut, investigat per dos assassinat. El jutge argumenta, per privar-lo de llibertat, que existeix risc de fugida, possibilitat de reiteració delictiva i perill de destrucció de proves. El cas continua sota secret de sumari.Ha estat una jornada maratoniana als Jutjats de Santa Coloma de Farners. El sospitós de matar la parella del Maresme al pantà de Susqueda a finals d'agost passat ha arribat poc després de les vuit del matí, també traslladat pels mossos. D'entrada, el pas a disposició judicial s'ha aturat perquè la seva defensa ha interposat una demanda d'habeas corpus, perquè considerava que s'havia superat el termini de 72 hores de detenció (el màxim possible).La petició ha anat a parar a la taula del Jutjat d'instrucció 1, en funcions de guàrdia, que l'ha acabat desestimant. La defensa argumentava que, en realitat, la detenció es va fer a les set del matí a Anglès, i no dues hores més tard a la comissaria de Santa Coloma de Farners on, segons la policia, li van llegir els drets i el van arrestar formalment. El jutjat ha desestimat la demanda, que reclamava la «immediata posada en llibertat» de Magentí Gamell.Cap a tres quarts d'una de la tarda ha començat la declaració davant del jutge. Ha estat molt breu perquè el sospitós només ha respost a les preguntes de la defensa. Ho ha fet per reiterar –tal com ja ha fet en més d'una ocasió durant els diversos escorcolls- que és innocent i que no va matar la parella del Maresme que va desaparèixer al pantà de Susqueda a finals d'agost .El fiscal ha fet constar les preguntes que li hauria fet. Fonts de la defensa han assegurat que, a través de les qüestions, no han pogut deduir quines proves hi ha contra Magentí. Tampoc han tingut accés a la investigació perquè el cas està sota secret de sumari. El fiscal, però, sí que li ha preguntat si havia «confessat» el crim a un familiar seu i si es va desfer d'alguna arma de foc o arma blanca després de matar els joves.La defensa, exercida pel despatx Salellas advocats, també argumenta que Magentí està en tractament psiquiàtric pel qual pren medicació i ressalta que quan el van condemnar l'any 2000 per matar la seva dona a trets, ja li va apreciar un trastorn mental.Magentí ha confirmat durant la seva declaració que havia comprat bitllets d'avió per viatjar a Colòmbia, el país d'origen de la seva actual parella, el dia 28 de febrer, però ha especificat que no ho va fer d'amagat ni amb intenció de fugir. Els bitllets, els hauria comprat dos mesos abans de la data fixada.Després de la declaració, el jutge ha acordat tornar al pantà de Susqueda per fer una reconstrucció. La comitiva s'ha traslladat al paratge i s'ha aturat en quatre punts entre el recorregut des de baix fins al camí que mena cap al lloc on van trobar els cossos dels joves. Magentí en cap moment ha baixat del vehicle i no ha volgut respondre a cap pregunta.Les famílies de les víctimes s'han personat com a acusació particular a través de l'advocat Carles Monguilod, tot i que formalment encara no ha pogut ser present al pas a disposició judicial perquè la causa continua secreta. Monguilod ha afirmat que les famílies busquen descobrir la veritat i «saber què va passar als seus fills».En paral·lel, el jutjat instrueix una causa per un delicte contra la salut pública en la qual Magentí Gamell, juntament amb el seu fill, també estaria investigat. Es tracta d'una peça separada.