Activada l'alerta del Ventcat per vent fort de matinada

Els serveis d'emergència indiquen que les ratxes poden superar els 100 quilòmetres per hora

Actualitzada 01/03/2018 a les 21:53

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ventcat en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En concret, es preveuen dos episodis seguits de vents forts. A partir d'aquesta mitjanit i fins el migdia de demà divendres un episodi de vent de ponent (oest) afectarà les comarques del litoral, prelitoral central i Catalunya Central. Segons l'SMC es veuran afectades les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. La previsió de vent sostingut a cota de mar es de 40 quilòmetres per hora amb ratxes màximes de fins a 108. A les cotes més altes (especialment al massís del Port i del Montsant) les ratxes màximes poden arribar als 126. Protecció Civil demana prudència en la conducció i retirar objectes de balcons, terrats i façanes que puguin caure al carrer. El vent bufarà especialment fort a primera hora del matí, amb la qual cosa cal vigilar en els desplaçaments a centres de treball i escolars.Des de migdia de demà divendres fins dissabte al matí un nou episodi de fortes ventades de component sud sud-oest afectarà cotes altes del Pirineu (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès). Es poden superar els llindars de ratxes màximes a les cotes altes, amb màxims de fins a 144 quilòmetres per hora.D'altra banda, es manté activada la fase d'alerta del pla Procicat pel fort onatge amb possibles inundacions locals a la meitat nord del litoral. Aquest fenomen ha afectat des del matí la meitat nord del litoral i s'ha intensificat amb el pas de les hores. Durant el dia s'han registrat onades de fins a 10 metres front a la costa de Begur i petites inundacions a passejos marítims de municipis costaners de l'Empordà. També ha obligat als trens de la línia del Maresme a circular per la via més allunyada de l'aigua.Protecció Civil ha volgut recordar la importància de respectar els tancaments de seguretat a espigons i esculleres per evitar ser arrossegats per les onades. L'Ajuntament de Barcelona també ha activat la fase d'alerta del protocol per mal estat de la mar.