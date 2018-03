TVE tindrà una nova edició de 'Operación Triunfo'

Aquesta es farà a finals del 2018 i comptarà amb la col·laboració de Gestmusic Endemol

El Consell d'Administració de RTVE ha donat llum verda, per unanimitat, a una nova edició de Operación Triunfo 2018, en col·laboració amb Gestmusic Endemol.La decisió s'ha pres després de l'èxit que ha tingut el talent musical aquesta temporada, amb una audiència de mitjà de 2.549.000 persones i un quota del 19,7%. La nova edició s'emetrà a finals dels 2018.Tot i la notícia, encara no se sap si la desena edició tindrà molt canvis, ni si Roberto Leal repetirà com a presentador del format ni si el professorat serà el mateix, capitanejat per Noemí Galera. Durant les pròximes setmanes s'aniran desvetllant més dades sobre Operación Triunfo 2018.