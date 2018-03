Demà el transport escolar funcionarà amb normalitat

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:24

Protecció Civil dóna per acabat l'episodi de neu que va començar aquest dimarts a la tarda i ha desactivat el pla NEUCAT després que la situació hagi millorat i les nevades s'hagin restringit al Pirineu i en alguns punts del Prepirineu. S'espera que aquest dijous el transport escolar funcioni amb normalitat, després que se suspengués per aquest dimecres. També s'ha aixecat la restricció de circulació de camions a totes les carreteres catalanes, excepte en algunes vies afectades per neu i gel. La mesura, que va entrar en vigor dimarts a les 16h, ja s'havia començat a aixecar a les 15h en algunes vies. També s'han alliberat els peatges per als camions a les vies de titularitat de la Generalitat, la C-16 i la C-32, fins a les 9 de la nit i fins a les 7 del vespre a les de l'estat, l'AP-7 i l'AP-2. D'aquesta manera la xarxa viària catalana recupera progressivament la normalitat i només hi ha restriccions per neu i gel a carreteres secundàries o del Pirineu.Després que aquest dimarts a la tarda comencés un episodi de neu generalitzat a pràcticament tot el territori, aquest dimecres al vespre Protecció Civil ha desactivat el pla NEUCAT i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) tanca els avisos de perill que havia obert dilluns, segons ha assenyalat el cap de l'Àrea de Predicció, Santi Segalà. Després de la reunió del comitè tècnic del Pla NEUCAT d'aquesta tarda, el director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha afirmat que s'espera una «absoluta normalització» de la situació en les properes hores.Els camions ja poden circular per totes les carreteres catalanes després que s'hagi aixecat la mesura que els ho prohibia des d'aquest dimarts a les 16h. La decisió s'ha comunicat cap a dos quarts de 7 del vespre mentre tenia lloc la reunió del comitè tècnic del Pla NEUCAT. Només en algunes vies que tenen restriccions per neu i gel encara es manté la prohibició, que són la C-13 a la Pobla de Segur i Camarasa; la N-230 a Viella i la N-260 en els trams de Ribes de Freser, Sort i Pont de Suert. La restricció ja s'havia començat a aixecar a les 15h a l'AP-7, l'AP-2 i la C-32. Després, els camions han pogut començar a circular per l'A-2 i la C-25 si les condicions meteorològiques ho permetien.Pel que fa al transport escolar, Delort ha ressaltat que no hi ha cap instrucció per aquest dijous a l'espera que funcioni amb normalitat. Si se suspèn alguna línia serà decisió dels consells comarcals i la mesura tindria caràcter molt local.La neu se circumscriu ara en zones elevades del Pirineu i s'espera que es vagi convertint en pluja en les properes hores com ha passat a la resta de territori. S'han acumulat gruixos de neu d'entre 5 i 20 centímetres en moltes zones de les comarques interiors i superiors als 30 centímetres en alguns punts del Pirineu.