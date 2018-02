El Suprem dona la raó als bancs i avala que carreguin als clients l'impost de les hipoteques

Estableixen per unanimitat que els qui reben el préstec s’han de fer càrrec d’aquesta despesa

Actualitzada 28/02/2018 a les 12:46

El Tribunal Suprem ha resolt finalment per unanimitat a favor dels bancs el litigi sobre qui s’ha de fer càrrec d’abonar la part de l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (AJD) que deriva de la constitució d’una hipoteca. Els magistrats han estudiat dos recursos contra sentències de l’Audiència Provincial d’Oviedo i han acordat que el pagament incumbeix a aquell que rep la hipoteca. Han adoptat la decisió adduïnt a la jurisprudència de la Sala III del propi Tribunal Suprem, que va decretar abusives les clàusules per la concessió de préstecs però que no va aclarir el repartiment de costos derivat dels impostos de l’Estat. Segons els magistrats, en la mesura que el subjecte passiu de l’impost és el prestatari, ha de ser ell, el client, qui es faci càrrec de pagar-lo. En canvi el Suprem estableix que pel que fa a l’altre part de l’impost sobre els documents notarials, l’impost s’abonarà a parts iguals entre el prestamista i el client, mentre que la part de les còpies l’haurà de pagar qui les sol·liciti. És una decisió avançada pel Suprem a les parts abans de redactar el text de la sentència, que es donarà a conèixer en els pròxims dies.