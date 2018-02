A la televisió no li «surten els números» amb el futbol

Vodafone assegura que li surt més a compte «perdre a tots els clients» que tenen contractat aquest servei, que seguir pagant els preus del model actual

El conseller delegat de Vodafone Espanya, Antonio Coïmbra, ha reclamat un nou model de preus variables per adquirir els drets televisius dels partits de futbol, en el qual es pagui per clients, ja que assegura que amb l'actual sistema «no surten els números» i és «millor perdre a tots els clients» que tenen contractat aquest servei a seguir pagant els preus actuals.La trobada es va desenvolupar en el marc del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Coïmbra ha assegurat que la companyia vol trobar una solució amb els propietaris dels drets de futbol que els permeti seguir oferint partits als seus clients. En aquest sentit, ha explicat que això implica un canvi de model de negoci, que el que pagui el client cobreixi el cost dels drets. Coïmbra ha incidit que això no ocorre, ja que s'empra un model de costos mínims garantits en el qual l'operadora paga una quantitat fixa independentment del nombre de clients.El conseller delegat de Vodafone Espanya ha defensat que l'alternativa és implantar un model variable en el qual es pagui per client i per mes. «Aquesta és la situació que ens agradaria i pensem que seria la més sana pel mercat, que corresponguin els costos dels drets amb el que el client paga», ha incidit. «Si som capaços de trobar un model més equilibrat, ens encantaria, però si no es canvia ni un pèl el model actual, ho sento però no surten els comptes».A més a més Coïmbra ha remarcat que, tot i que el futbol és important, tant per Vodafone com per als seus clients, són més rellevants altres continguts com les sèries i el cinema, per la qual cosa si finalment no s'aconsegueix un acord amb Mediapro o LaLiga, hauran d'enriquir la seva oferta amb altres continguts.No obstant Coïmbra ha reconegut que li costa veure una situació a Espanya en la qual no hi hagi futbol a les llars, per la qual cosa té esperança, «per no gaire alta vista, la inflació dels preus», que es trobi una solució perquè la gent pugui seguir gaudint del futbol a casa.Respecte a la possibilitat de ser socis d'un proveïdor d'Internet (OTT) com Amazon o Netflix a l'hora d'emetre el futbol, ha remarcat que estarien «encantats» de ser un distribuïdor si aquestes empreses adquireixen aquests drets, però si ser socis implica comprar conjuntament els drets, caldria analitzar el negoci i tornaria a dependre del model.