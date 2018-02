Nou anys de presó per lligar a la seva exparella al llit i colpejar-la amb una cadena

Ho va fer en presència dels tres fills menors d'edat que tenia la parella

Actualitzada 26/02/2018 a les 17:37

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a nou anys de presó a un home per lligar al llit a la seva exparella i colpejar-la amb una cadena tota una nit, en presència dels tres fills comuns menors d'edat. Els fets van ocórrer el 24 d'agost de 2016 al domicili de la dona. L'Audiència considera a l'acusat autor dels delictes de detenció il·legal i lesions amb les circumstàncies agreujants de parentiu i reincidència.El tribunal l'ha condemnat, tot i que durant el judici tant la víctima com els menors van canviar la seva versió inicial i van intentar exculpar a l'acusat assenyalant a una altra persona com a autora de les agressions.Els magistrats consideren que les manifestacions de la víctima i els nens en la seva primera declaració en seu judicial, responien al veritablement esdevingut, i les declaracions durant la vista oral van ser fruit del temor a les represàlies de l'acusat o el seu entorn, i per part dels menors pel penediment i el sentiment de culpa per veure pres al seu pare.