La inflació es dispara al febrer puja fins l'1,1%, cinc dècimes per sobre de la registrada al gener

L'increment de l'IPC s'explica per l'augment del preu de l'electricitat

Actualitzada 27/02/2018 a les 10:33

La inflació anual registrada aquest mes de febrer s'ha situat en l'1,1%, cosa que suposa cinc dècimes per sobre de la taxa registrada el gener passat (0,6%), segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dimarts l'institut d'estadística espanyol. La pujada de la inflació s'explica bàsicament pel comportament a l'alça dels preus de la factura elèctrica en contrast amb la baixa que es va registrar al febrer de l'any passat. En relació amb l'evolució dels preus en termes mensuals, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indica que la cistella de la compra va augmentar una dècima al febrer en relació amb els preus del mes de gener. Aquesta informació publicada per l'indicador avançat de l'INE s'haurà de confirmar el 13 de març pròxim quan es publiquin les xifres definitives i el comportament per autonomies.