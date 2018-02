El caixer li regala milers de dòlars i el banc la denuncia per gastar-los

El caixer entregava per error bitllets de 100 dòlars en comptes de bitllets 5 dòlars

Actualitzada 26/02/2018 a les 18:22

Un caixer automàtic d'una sucursal bancària situada a Wickita, Kansas, Estats Units, va entregar per error a Christina Ochoa, bitllets de 100 dòlars en comptes de 5 dòlars. Quan Ochoa va adonar-se que el caixer cometia un error, va retirar efectiu fins a 50 vegades, ara, el Central National Bank li ha posat un demanda perquè aboni els 11.600 dòlars que va retirar de la sucursal, més interessos.El banc al·lega que Ochoa era conscient de l'error del caixer automàtic, i que en comptes de retirar els 1.485 dòlars que tenia, se'n va emportar 14.120, amb els quals va pagar el mateix dia, l'entrada per un parell de cotxes.Les acusacions també són per la mare d'Ochoa, Christy Ochoa, qui va portar a la seva filla al caixer amb el cotxe. Christy ha assenyalat que la seva filla va retirar diners tantes vegades del caixer perquè necessitava bitllets de 5 dòlars per decorar un pastís.El banc ha retingut els fons del compte de Christina, i 680 dòlars dipositats després del succés, també embargarà els dos vehicles que van comprar amb els diners del caixer. Asseguren que Ochoa tenia el deure de tornar els excedents al banc, concreta la demanda.