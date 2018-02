Demanen presó per un noi acusat d'assetjar a 7 dones en autocars municipals d'Oviedo

El primer delicte es va produir l'any 2012 quan l'acusat va arraconar a una noia de 21 anys i es va començar a fregar amb ella mentre es masturbava

Actualitzada 26/02/2018 a les 19:12

La Fiscalia d'Astúries demana 9 anys de presó per un noi de 31 anys acusat d'abusar de 7 dones en autobusos urbans de la ciutat d'Oviedo. El Ministeri Fiscal enumera els abusos pels quals ha estat acusat, i sol·licita que l'acusat indemnitzi a cada víctima amb 300 euros.El primer delicte es va produir l'any 2012 en un autocar municipal, quan l'acusat va arraconar a una noia de 21 anys i es va començar a fregar amb ella, mentre es masturbava. A finals de 2015 l'acusat va realitzar tocaments, també en un autocar, a una noia de 19 anys, que es va canviar de lloc en veure les intencions de l'acusat, i va veure com el noi canviava de víctima i s'apropava a una dona de 40 anys per tocar-la.El dia 8 de gener de 2016, una dona de 39 anys va aconseguir escapar de l'acusat, que l'havia arraconat en un autobús de la línia C-1 d'Oviedo. Llavors l'acusat es va dirigir a una menor de 16 anys i li va començar a fregar el seu membre en erecció per la cama. La menor va baixar de l'autobús acompanyada de la dona de 39 anys que va presenciar els fets.En l'escrit del ministeri consta un últim incident que va ocórrer el 12 de febrer de 2012 a la línia d'autocars C-L, quan tres noies de 21, 22 i 23 anys van ser assetjades per l'acusat una per una.