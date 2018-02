Sis mesos de presó per un periodista que va vincular l'homosexualitat amb la pederàstia

Els magistrats esmenten «la sembra d'odi que aflora en el relat», que implicaria un càstig major (d'un a quatre anys de presó)

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a sis mesos de presó al director i fundador de Hispanidad.com, Eulogio López, per l'emissió d'un vídeo en el qual vinculava l'homosexualitat amb la pederàstia. Un jutjat de Madrid va condemnar al periodista per un delicte contra les llibertats públiques i els drets fonamentals, en entendre que les seves consideracions traspassaven la frontera penal i atemptaven contra la dignitat de les persones.Al vídeo, emès entre el 6 de febrer i el 26 de març de 2015 a YouTube i reproduït 2.160 vegades, el periodista sostenia que la «homosexualitat, és a dir, sodomia i pedofília i pederàstia són dues branques del mateix tronc» i les considerava «dues degeneracions anticristianes i per tant inhumanes». La seva argumentació, que partia de la «mà dura» del Papa contra la pedofília, derivava que aquesta mateixa «tolerància zero» podria aplicar-se a l'homosexualitat.«La prova és que el noranta i escaig per cent, també n'hi ha heterosexuals, però el noranta i escaig per cent dels casos de pedofília són per part d'homosexuals. De pràctica sodomítica. Home, no neguem l'evidència», afegia. Frases i expressions «indubtablement ofensives que lesionen la fama i l'honor de les persones homosexual», segons el parer de la jutgessa de primera instància.Ara, en una sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Celso Rodríguez, l'Audiència de Madrid rebutja el recurs del director de Hispanidad.com i confirma la sentència. «La dosi de menyspreu i descrèdit d'aquestes paraules per a les persones que per la seva condició natural senten preferència per unes altres del mateix sexe, és senzillament brutal, intolerable per a un ordenament jurídic i una societat basada en el respecte, la dignitat i la llibertat de les persones», conclou l'Audiència Provincial.Segons el parer d'aquest tribunal, les paraules difoses en aquest vídeo excedeixen de l'atemptat contra l'honor protegit en l'àmbit civil i traspassen la frontera penal en encaixar en el tipus de pena que castiga als qui lesionen la dignitat de les persones. De fet, els magistrats esmenten «la sembra d'odi que aflora en el relat», que implicaria un càstig major (d'un a quatre anys de presó).El periodista va sostenir en el seu recurs que el vídeo no contenia informació, sinó una opinió emparada en la llibertat d'expressió. Els jutges responen que el periodista «va unir aquest vessant de la seva llibertat a clars i precisos continguts informatius, a l'exposició de fets i dades sense contrast científic, tant desmesurades com insostenibles, afirmant xifres percentuals que només poden ser fruit d'una conscient i intencionada temeritat». «I és que aquesta presumpció de l'autor del vídeo, en equiparar de forma categòrica l'homosexualitat amb la sodomia, pedofília i pederàstia, col·lideix frontalment amb l'opinió científica», afegeix.L'Audiència recorda que les sentències del Constitucional i del Suprem han establert que no hi ha «dret a la llibertat d'expressió -com a qualsevol altre dret- de caràcter absolut». «La Constitució no empara els atemptats a la dignitat humana», conclou la sentència, que tampoc accepta un altre dels arguments esgrimits pel periodista, que va al·legar que no volia ofendre als homosexuals.Els jutges li responen que la seva comparació i vinculació no poden deslligar-se d'«una desqualificació que transgredeix qualsevol discurs racional».