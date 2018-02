El cos policial assegura que el telèfon oficial és el 091

Actualitzada 26/02/2018 a les 11:12

Si estás en una emergencia y nos necesitas... ¡NO hagas experimentos! Marca el 091 e iremos volando #STOPBulos pic.twitter.com/1zmKZpARra — Policía Nacional (@policia) 25 de febrer de 2018

La Policia Nacional ha alertat, a través del seu perfil de la xarxa social Twitter, que no existeix cap número nacional d'emergències gratuït. Ho ha fet arran d'una falsa informació que assegura que els ciutadans poden trucar al telèfon 088 quan tinguin alguna emergència de foto gratuïta.En concret, a través de les xarxes socials corre una informació que exposa que tothom que tingui mòbil pot trucar de forma gratuïta al 088 per alertar d'accidents, ferits o qualsevol emergència amb la qual es trobi. Expliquen que és un telèfon a nivell nacional i no té cap cost.La Policia Nacional ha desmentit totalment aquesta informació i ha assegurat que el telèfon pel qual es poden comunicar emergències nacionals és el 091.