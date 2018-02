L'Associació Valenciana d'Empresaris organitzarà un acte a favor del Corredor Mediterrani

A l'abril, l'associació d'empresaris iniciarà una acció itinerant que pararà a Reus

Preocupació pels nacionalismes separatistes i pel poc pes valencià

L'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) ha anunciat aquest dilluns que el pròxim mes de setembre organitzarà a Barcelona un gran acte en favor del Corredor Mediterrani com el que el passat 3 d'octubre va aplegar 2.000 empresaris al recinte Ifema de Madrid. El president d'AVE, Vicente Boluda, ha fet aquest anunci durant el seu discurs amb motiu de l'Assemblea general 2018 on ha repassat la memòria d'activitats de l'any anterior i ha avançat la planificació de l'actual, on la demanda d'avenços en el Corredor Mediterrani continua sent una de les prioritats. En aquest sentit, ha anunciat que el 12 d'abril l'associació d'empresaris iniciarà una acció itinerant a Algeciras amb un acte empresarial amb nou etapes i aturades a Granada, Màlaga, Cartagena, Lorca, Alacant, Castelló, Reus i Martorell.Així mateix, AVE continuarà amb les habituals revisions semestrals de l'estat de les obres (3 de juliol a València i 19 de novembre a La Encina, Alacant) i amb la seva campanya a través de les xarxes socials i amb patrocini en disciplines esportives.Boluda ha dit que al llarg del 2018 l'associació estarà molt pendent de «tot allò que considerem que afecta el nostre desenvolupament com a societat i, especialment aqüestions com els elements que puguin afectar la falta de vertebració territorial i a la cohesió social, actuacions que impliquin la millora contínua del nostre model educatiu» i en la insistència que «la solució per a tot Espanya del model de finançament autonòmic».El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris també ha fet públiques les dades d'una enquesta entre els seus socis en la qual perceben una millora substancial de l'economia valenciana, amb 74% dels socis assegurant que incrementarà l'ocupació aquest 2018, el 86% que incrementarà la facturarà i un 71% que preveu augmentar el grau d'internacionalizació de les seves empreses.Pel que fa a la situació sociopolítica, la major preocupació dels socis d'AVE és «l'auge dels nacionalismes separatistes, seguit de la potencial inestabilitat política a Espanya», segons aquesta enquesta. Així mateix, consideren que la prioritat del govern espanyol ha de ser la reforma de administració perquè sigui més eficaç, més eficient i més àgil.Així mateix, el 90% dels associats es mostren partidaris de canviar el model electoral per un altre amb més proporcionalitat entre escons i vots. La majoria dels socis declaren haver augmentat el seu suport a projectes socials i continuen amb l'opinió que el País Valencià no té «el suficient pes i influència» en el conjunt de l'estat espanyol.