Els Mossos d'Esquadra detenen un segon sospitós relacionat amb el doble crim del pantà de Susqueda

L'han arrestat a Salt i és el fill del suposat autor material

Actualitzada 26/02/2018 a les 12:32

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a Salt (Gironès) un segon sospitós relacionat amb el doble crim de Susqueda. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, l'arrestat és el fill del suposat autor material, un veí d'Anglès ja condemnat l'any 2000 per assassinar a trets a seva dona. Els dos joves, veïns del Maresme, van desaparèixer a finals d'agost. Després de setmanes de recerca intensa al pantà, els cossos de les víctimes van aparèixer el 26 de setembre. L'autòpsia va revelar que havien mort de forma violenta. Els Mossos d'Esquadra asseguren que hi ha proves contra el sospitós Jordi Magentí Gamell i que no tenen «cap dubte» de l'autoria.