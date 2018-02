Apareix mort un tauró de 3,6 metres i 200 quilos a una platja de Llevant

L'exemplar está a l'espera de ser traslladat a l'Institut d'Ecologia Litoral de la Generalitat Valenciana

Un tauró de 3,6 metres i 200 quilos va aparèixer, dijous passat, a la platja de Santa Pola de Llevant, València. Segons fonts municipals, l'esqual va ser vist dies abans a prop de la platja. La Policia Local es va posar en contacte amb l'empresa Urbaser, que es van traslladar fins a la zona de l'espigó de la platja, on l'esqual estava encallat.El cos de l'animal va ser traslladat a la vora de la platja, on una grua el va treure de l'aigua. Per ara, l'exemplar es troba a les instal·lacions d'Urbaser a l'espera de ser traslladat a l'Institut d'Ecologia Litoral de la Generalitat Valenciana.