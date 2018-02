Acusen Guillermo del Toro de plagi per la seva nova pel·lícula 'La forma del agua'

David Zindel assegura que el nou film del director mexicà és un plagi de l'obra del seu pare 'Let Me Hear You Whisper' escrita l'any 1969

Actualitzada 23/02/2018 a les 19:32

David Zindel va presentar, dijous passat, un demanda contra el director de cinema Guillermo del Toro, el productor Daniel Kraus i la distribuïdora Fox Searchlight. David Zindel és fill del dramaturg Paul Zindel i assegura que el nou film del director mexicà 'La forma del agua' és un plagi de l'obra del seu pare 'Let Me Hear You Whisper' escrita l'any 1969.Zindel denuncia que cap dels acusats es va molestar en obtenir cap llicència per explotar l'obra del seu pare, ni els drets, i que a més a més no van incorporar el nom de Zindel als crèdits finals de la pel·lícula, segons informa la revista Variety.Tant Guillermo del Toro com Fox Searchlight neguen que aquesta acusació sigui certa. De fet, el director ha assegurat a la publicació Deadline que ni tan sols coneixia l'existència de 'Let Me Hear You Whisper', i de fet, cap dels seus col·laboradors en va fer cap menció.'La forma del agua' narra la història d'una noia muda que treballa a la consergeria d'un laboratori en plena Guerra Freda, allà s'enamora d'un home amfibi reclòs. 'Let Me Hear You Whisper' parla sobre una dona que intenta alliberar un dofí d'un laboratori on experimenten amb animals.Fox Searchlight apunta que les acusacions de Zindel no tenen cap base jurídica.