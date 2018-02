Un hospital perd, una altra vegada, el semen congelat d'un home que no podrá ser pare

«No se sap si les mostres s'han destruït, si s'han extraviat, s'han donat a altres parelles o s'han utilitzat per a investigacions»

Actualitzada 23/02/2018 a les 16:26

Una parella exigeix al Servei Madrileny de Salut 200.000 euros després d'haver desaparegut les mostres de semen que romanien congelades a l'Hospital Ramón y Cajal des de feia 15 anys, aquest és el segon cas que ocorre en aquest centre en els últims mesos, i que impedirà a una nova parella tenir fills biològics.Els fets van començar el gener de 2003 quan el pacient, que tenia 32 anys en aquell moment, va ser diagnosticat amb un limfoma no Hodgkin en un hospital de Burgos, per la qual cosa va haver de fer front a un tractament de radioteràpia i quimioteràpia a l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que va aconseguir remetre per complet el càncer.Però abans de començar amb el tractament, els oncòlegs el van advertir dels problemes de fertilitat derivats del tractament, en molts casos irreversibles, per la qual cosa li van recomanar que emmagatzemés i congelés diverses dosis d'esperma de cara a la seva utilització futura en un tractament de reproducció assistida. Amb la finalitat d'incrementar les possibilitats d'èxit davant un futur embaràs, el pacient va realitzar dos cicles de criopreservació al Ramón y Cajal amb set dosis emmagatzemades en aquest centre, responsable del manteniment i conversa al banc de semen.Així consta en un document que li va ser lliurat al pacient pels doctors de la Unitat d'Andrologia, que es comprometien a notificar-li prèviament qualsevol tipus de canvi en la situació de les set dosis.Com a conseqüència del tractament oncològic, van confirmar al pacient que les seves mostres de semen del Ramón y Cajal eren la seva única opció per tenir fills.Des d'aquest moment, l'hospital li va comunicar periòdicament que les mostres estaven controlades fins que l'any 2017 la parella es va posar en contacte amb el centre per iniciar el tractament de reproducció assistida, però al cap de pocs dies de la seva sol·licitud van rebre una inesperada trucada del centre per concertar una reunió.El motiu era que l'hospital no localitzava les mostres de semen, la qual cosa «suposava que mai podria tenir fills per un error garrafal i irreparable de gestió del banc de semen», segons recull la reclamació presentada pels lletrats Javier de la Penya a Isabel Bonilla, de Lex Advocacia.Es dóna la circumstància que aquest relat coincideix gairebé fil per randa amb el de Javier, un altre jove que també reclama 200.000 euros al Servei Madrileny de Salut, perquè el mateix hospital va perdre inexplicablement les seves dosis de semen després d'estar 16 anys emmagatzemades. En aquest segon cas, els doctors van reconèixer obertament a aquest altre pacient que «no sabien que havia passat amb les seves mostres, que havien buscat en tots els tancs i que no les havien trobat».Com a alternativa, els doctors els van oferir que se sotmetessin un tractament de reproducció assistida amb semen de donants sense necessitat d'haver d'estar en llista d'espera. Però el més greu, assenyala l'escrit, és que l'hospital encara no ha pogut donar una sola explicació del que ha ocorregut. «No se sap si les mostres s'han destruït, si s'han extraviat, s'han donat a altres parelles o s'han utilitzat per a investigacions».Amb aquest panorama, l'home va presentar l'abril de 2017 una queixa al Ramón y Cajal i, davant la falta de respostes, va sol·licitar set mesos després el seu historial clínic, però la resposta del centre va ser novament sorprenent quan li va comunicar que no consta en els arxius cap historial d'aquest pacient.Davant la falta d'explicacions de l'hospital, que desconeix el succeït amb les mostres, els advocats es plantegen la possibilitat real que «el material biològic de l'home hagi estat emprat per una donació a una altra parella sense el seu consentiment, de manera que podrien existir fills biològics sense ell saber-ho ni haver-ho consentit, i fins podria ser capaç de no saber-ho mai».És per això, que la parella reclama una indemnització de 200.000 euros per la impossibilitat de ser pares biològics, per la falta d'explicacions reals sobre la destinació de les mostres, davant la possibilitat que aquestes hagin estat destinades a una donació i perquè durant 15 anys sempre se'ls va informar que tot estava sota control.