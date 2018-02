Rescaten a un nadó d'onze mesos que s'havia tancat a casa per error

Mentre la mare estenia la roba, la nena es va acostar al balcó amb el taca-taca i va tancar la porta, amb la mala sort que el pestell es va disparar

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:15

Una mare es va quedar tancada accidentalment al balcó de casa seva a Sagunt, mentre estenia la roba, deixant sola a la seva filla d'onze mesos a l'interior del domicili. Segons el mitjà Levante-EMV el marit de la dona no estava a casa, i mentre la mare estenia la roba, la nena es va acostar al balcó amb el taca-taca i va tancar la porta, amb la mala sort que el pestell es va disparar, deixant aïllades a mare i filla.Tot i els intents de la mare per accedir al domicili, va ser un veí del bloc de pisos que es va adonar del que estava passant, qui va trucar al 092, després d'haver intentat ajudar sense èxit.Una Unitat de la Policia del barri de Sagunt es va personar al lloc dels fets. Els agents van accedir al domicili, un primer pis, des d'una finestra oberta. En un primer moment, mare i filla, van demanar assistència mèdica, per culpa de l'ansietat i els nervis que els va provocar la situació, però els agents van aconseguir calmar-la i no va haver de ser necessària.