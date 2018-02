Sis menors agredeixen amb un monopatí a una anciana que els havia cridat l'atenció

La víctima, que ha declinat presentar una denúncia, va ser auxiliada per una persona que passava per la zona

Un grup de sis adolescents ha agredit a Logronyo a una dona gran amb un monopatí, causant-li una contusió de caràcter lleu, després que els cridés l'atenció per anar amb patinet per la vorera. El succés va tenir lloc dimecres al voltant de les 21.30 hores, mentre la dona caminava per un carrer cèntric de la ciutat, i passava pel costat del monument dels Donantes de Sangre, quan va trobar sis menors d'edat que passaven amb monopatí per la vorera. Segons fonts de la investigació, la dona els va cridar l'atenció i els va recriminar que utilitzessin el monopatí per circular per la vorera, moment en el qual un d'ells es va girar i la va copejar amb el monopatí.El cop li va produir una contusió de caràcter lleu, que no va requerir el trasllat de l'anciana a un centre hospitalari. La víctima, que ha declinat presentar una denúncia, va ser auxiliada per una persona que passava per la zona i que va avisar a la Policia Nacional, els agents de la qual van intentar localitzar als menors, sense que fossin identificats en aquell moment. La Policia Nacional, tot i que la víctima no ha presentat denúncia, manté oberta les actuacions per aquesta agressió.