Jennifer López podria assegurar-se les natges per 5 milions d'euros

Actualitzada 22/02/2018 a les 17:36

Les corbes de Jennifer López, i concretament seves les natges, han estat sempre famoses i molt comentades. Admirades per alguns i criticades per altres, s'han escrit moltes coses sobre les esculturals natges de la cantant porto-riquenya, i moltes notícies falses s'han convertit en llegendes urbanes que poc s'acosten a la realitat.Fins i tot, fa poc més d'un any, la mateixa Jennifer López, va haver de desmentir que el seu cul estigués assegurat. Però, i si finalment decidís assegurar-se'l, quant valdria? Segons una anàlisi del comparador d'assegurances Acierto assegura que la indemnització rondaria els 5 milions d'euros. Per calcular aquesta xifra, el portal ha fet una estimació dels ingressos de la cantant i actriu, que ronden els 40 milions anuals, i els perills als quals s'exposen les seves natges com l'exercici físic, l'alimentació, etc. És probable que la companyia asseguradora establís certes clàusules com per exemple, si engreixés o deixés d'anar al gimnàs.Altres famosos han assegurat els seus cossos, i es tracta d'una tendència que cada vegada augmenta més ens els cercles privats de Hollywood i Los Ángeles. Tailor Swift, per exemple, té assegurades les seves cames per l'equivalent a 30 milions d'euros. Julia Roberts la boca per 20 milions, o Tom Jones, que té una assegurança pel pèl que li creix al pit per un valor de 3 milions d'euros.