Identifiquen a Madrid l'humorista Joaquín Reyes quan rodava un esquetx disfressat de Puigdemont

Un veí l'ha confós amb el president de la Generalitat cessat i ha trucat les forces de seguretat

Actualitzada 22/02/2018 a les 19:10

La policía intenta detener a Joaquín Reyes caracterizado como Puigdemont pic.twitter.com/cBoa3agr1i — Enjuto Mojamuto (@enjutomojamuto) 22 de febrer de 2018

L'humorista Joaquín Reyes ha estat identificat aquest dijous per agents de la policia espanyola mentre rodava un esquetx caracteritzat com a Carles Puigdemont a Torrejón de Ardoz, a la comunitat autònoma de Madrid. Ell mateix ho ha explicat al seu perfil oficial de Twitter. «La policia intenta detenir Joaquín Reyes caracteritzat com a Puigdemont», ha escrit en una piulada acompanyada d'un gif –tal com s'anomenen els populars fragments de vídeo de pocs segons de durada amb què s'emfatitzen els sentits de les frases- d'un dels personatges de la comèdia nord-americana 'The Big Bang Theory' rient.En declaracions al programa 'La Ventana' de la Cadena Ser, el mateix Reyes ha explicat: «Han vingut sis policies a detenir-me perquè ha trucat un veí dient que hi havia Puigdemont. Els hem explicat que era per a un esquetx del programa 'El Intermedio' i han rigut».La Sexta, cadena on s'emet el programa per al qual l'humorista gravava l'esquetx, ha explicat que un cop aclarit el fet Reyes ha pogut continuar amb la seva feina, el resultat de la qual es veurà dilluns vinent al programa presentat pel Gran Wyoming.