Detingut un menor de 14 anys per apunyalar la seva mare

Els fets han tingut lloc la matinada de dijous i la dona està ingressada greu a l'Hospital Vall d'Hebron

Actualitzada 22/02/2018 a les 18:22

Un menor de 14 anys ha estat detingut per apunyalar la seva mare en un domicili del carrer Garrofers de Nous Barris, a Barcelona, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc de matinada i la dona, de 31 anys, ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Vall d'Hebron. El SEM, que va enviar dues ambulàncies al domicili, va qualificar en un primer les ferides de la dona com a crítiques, però després a l'Hospital s'ha informat que la dona està greu, sense especificar si es tem o no per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de l'agressió.