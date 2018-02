Detenen dues dones per robar joies a una parella d'avis que cuidaven

Van vendre-les en una botiga de compravenda d'or per 411,90 euros

Actualitzada 22/02/2018 a les 19:17

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 20 de febrer dues dones, de 23 i 32 anys i de nacionalitat hondurenya, per robar joies a una parella d'avis que cuidaven a Crespià (Pla de l'Estany). El cas es va destapar arran d'una investigació oberta durant una inspecció en una botiga de compravenda d'or de Girona. Els agents van detectar un contracte on les joies venudes podien ser de procedència il·lícita. Es tractava d'un penjoll, unes arracades, un braçalet i un anell d'or amb inicials impreses, que van vendre's per 411,90 euros. La policia va contactar amb la persona que les havia venut. Primer els va dir que eren dels seus avis però després va entrar en diverses incoherències i, finalment, va explicar que li havia donat una coneguda que cuidava un matrimoni gran. Els mossos van contactar amb la parella i un familiar, que els va relatar que feia temps que trobaven a faltar objectes tot i que encara no ho havien denunciat. La víctima va reconèixer com a seves les joies recuperades. Per tot plegat, van detenir per un delicte de furt les dues dones, que van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.