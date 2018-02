A presó un dels tres detinguts a França pels atemptats a Barcelona i Cambrils

Els altres dos arrestats han quedat en llibertat per falta d'elements que els incriminessin

Un dels tres detinguts dimarts passat al sud de França per la seva possible vinculació amb els atacs gihadistes de l'agost passat a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) ha estat imputat i empresonat, han indicat avui a Efe fonts judicials.L'home, nascut el 1986, ha estat imputat per associació criminal de malfactors amb fins terroristes.Va ser detingut dimarts passat a la ciutat d'Albi, al departament del Tarn, en una operació realitzada pels serveis secrets francesos en coordinació amb les forces de l'ordre espanyoles.Els altres dos detinguts han quedat en llibertat per falta d'elements que els incriminessin.Aquesta operació, a instàncies d'una comissió rogatòria llançada per Espanya, es va desenvolupar en el marc d'una investigació oberta per la justícia francesa el passat 31 de gener en relació amb els atacs del 17 i 18 d'agost a Catalunya per temptatives d'assassinat i terrorisme.Segons el Ministeri de l'Interior espanyol, els arrestos pretenien aclarir presumptes vincles amb Driss Oukabir, un dels membres de la cèl·lula terrorista, actualment a la presó.Pocs dies després dels atacs de Barcelona i Cambrils, es va saber que diversos membres de la cèl·lula havien viatjat a París amb prou feines una setmana abans i van passar una nit en un hotel als afores de la capital.