Roba un nadó de tres setmanes per vendre'l per 5,6 euros

Actualitzada 21/02/2018 a les 19:30

Un jutjat de Kenya ha decretat aquest dimecres presó preventiva per una dona que suposadament va robar un bebè del principal hospital de Nairobi, el Kenyatta National, per vendre'l per 5,6 euros, segons mitjans locals.L'acusada, de 29 anys, presumptament va sostreure a la nena, de tres setmanes, durant la nit del diumenge del centre sanitari, en el qual la seva mare havia tornat a ser ingressada per complicacions després del part, i dimarts va ser trobada a la seva casa en un poblat xabolista de la capital kenyana. En declaracions al diari Nation, l'acusada ha dit que un familiar del nadó li va deixar agafar en braços a la petita i que una altra dona, la presumpta compradora, li va dir que la robés i li vengués per 7.000 xílings (5,6 euros).Un home va alertar a la policia sobre una veïna que havia aparegut amb un nadó. La dona romandrà a disposició policial almenys cinc dies més, fins que les forces de seguretat completin la investigació. La Policia investiga si la dona pot formar part d'una organització dedicada al robatori de nadons, la qual cosa ella nega. Les forces de seguretat no descarten l'arrest de més sospitosos.