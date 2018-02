Mor el gos que va vetllar la tomba del seu amo durant més de 10 anys

Capitán passejava pels voltants del cementiri i al capvespre buscava la tomba del seu amo per dormir

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:57

Capitán, el gos que durant més de 10 anys va vetllar la tomba del seu amo a la localitat argentina de Vila Carlos Paz, a la província de Córdoba, va morir al mateix cementiri en el qual reposen les restes del seu amo, segons van informar aquest dimarts mitjans locals. «Mai he vist quelcom tan fidel», explica Marta Clot, florista del cementiri, en recordar entre llàgrimes a Capitán, un gos mestís que, amb 16 anys, ha aparegut mort als lavabos del cementiri després d'un temps en el qual ja caminava amb dificultats i havia perdut part de visió.El ca va ser el regal sorpresa que Miguel Guzmán li va fer al seu fill Damián l'any 2005. Tanmateix, al març de l'any següent Miguel va morir i l'animal va desaparèixer de la casa familiar, encara que va tornar pocs dies després i es va quedar al carrer, prop de l'habitatge durant uns dies, segons va relatar l'any 2012 el director del cementiri, Héctor Baccega.Després va desaparèixer definitivament i la família pensava que havia mort o l'havien adoptat, fins que el van trobar al cementiri, sobre la tomba de Miguel. Segons explicaven els habituals del lloc, Capitán passejava pels voltants de la zona i al capvespre buscava la tomba del seu amo per dormir. La idea és que com que Capitán va passar la seva vida al cementiri, sigui aquí on ara descansin les seves restes, encara que per això s'haurà de demanar una autorització de les autoritats locals.