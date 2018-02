Jutgen dos guàrdies civils per segrestar un home, dur-lo emmanillat a una zona boscosa i exigir-li diners

El van fer posar de genolls, el van encanonar posant-li una pistola al cap, el van fer anar per terra i el van començar a colpejar per tot el cos

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:32

S'identifica amb la placa

«Ara cantaràs»

Fins a 38 anys de presó

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar dos guàrdies civils acusats de segrestar un home a Girona, dur-lo emmanillat a una zona boscosa i exigir-li diners. El fiscal demana per a ells una pena de 9 anys de presó, que l'acusació particular eleva fins als 38. Els fets van tenir lloc a principis de novembre del 2013. Segons sosté el fiscal, els dos agents es van posar d'acord amb dos homes més –també acusats en el cas- per esperar la víctima al portal de casa seva, carregar-la en un cotxe i emportar-se'l fins a un descampat de Vilablareix per extorquir-la. Tots quatre processats declararan al final del judici, que durarà dos dies. Aquest dimecres, però, qui sí que ho ha fet ha estat la víctima. L'home, que abans s'havia vist involucrat en afers de drogues, ha assegurat que no s'explica per què aquell dia se'l van endur. Ha dit que va patir «molta por», que els acusats no van deixar d'amenaçar-lo amb una pistola i donar-li cops, i que es va arribar a pensar que el matarien.El cas que s'ha començat a jutjar aquest dimecres es remunta al 6 de novembre del 2013. Dos dels acusats són guàrdies civils (aleshores, de la caserna d'Igualada) i els altres dos són veïns de Santa Coloma de Farners i Sils (Selva). Aquell dia, segons recull el fiscal al seu escrit, el grup va esperar la víctima al portal de casa seva, un bloc de pisos situat a l'avinguda Lluís Pericot de Girona. L'acusació particular, que exerceix l'advocat Joan Pere Zapata, va més enllà i assegura que els quatre homes formaven, directament, una banda criminal. Segons la seva tesi, els guàrdies civils aconseguien informació de possibles traficants de droga a través dels arxius del cos. I després, el grup es conxorxava per anar a casa seva amb intenció d'extorquir-los i aconseguir diners.De moment, la versió dels quatre acusats encara és una incògnita, perquè atenent a la petició de les defenses, el tribunal ha accedit que siguin els últims a declarar. És a dir, quan ja ho hagin fet tots els testimonis i perits.Qui sí que ha declarat aquest dimecres, però, ha estat la víctima. L'home ha explicat que aquell 6 de novembre, quan va sortir de casa seva cap al migdia, es va trobar tres dels acusats al portal. Ells li van explicar que eren allà per mirar de llogar un pis, però l'home ja se'n va malfiar.La víctima va sortir al carrer, va anar a recollir la seva dona i tots dos van tornar al bloc cap a quarts de dues de la tarda. Segons ha dit, quan hi van entrar, els processats els van envoltar, un d'ells va treure una placa identificant-se com a guàrdia civil i els hi van dir que havien de registrar casa seva.La víctima ha explicat que els va demanar on era l'ordre judicial per fer l'escorcoll, i que va ser llavors quan els processats es van posar «agressius». A ell el van emmanillar i el van amenaçar amb una pistola, i a ella la van colpejar i li van prendre el telèfon mòbil.Després, amb el pretext que no volia col·laborar, la víctima ha explicat que els processats li van dir que el portarien a la caserna de la Guàrdia Civil. El van fer pujar en un cotxe però, en comptes d'anar cap a Emili Grahit, van enfilar en direcció a Salt fins a arribar a un descampat de Vilablareix, envoltat de zona boscosa.Durant el trajecte, l'home ha explicat que els acusats no van deixar de colpejar-lo i que en tot moment li exigien que els entregués entre 50.000 i 100.000 euros. També va veure que, a dins del cotxe, hi portaven més armes. «No em van dir cap motiu pel qual m'haguessin detingut; només em reclamaven diners i jo els deia que s'equivocaven de persona», ha relatat.Un cop al descampat, la víctima ha declarat que els quatre processats el van fer baixar del cotxe –encara anava emmanillat- i li van dir: «Ara cantaràs». Després, el van fer posar de genolls, el van encanonar posant-li una pistola al cap, el van fer anar per terra i el van començar a colpejar per tot el cos. «Vaig creure que em matarien», ha explicat. I hi ha afegit: «Durant tota l'estona sabien allò que es feien, actuaven com un grup i fins i tot a un d'ells li deien 'jefe' quan hi parlaven».Mentre l'agredien, en un intent per intentar sortir-se'n de la situació, l'home ha explicat que va dir als seus raptors que tenia 10.000 euros a casa seva. «Era mentida, com a molt en deuria tenir 100, però tenia molta por», ha precisat. Això, però, va tenir el seu efecte. La víctima ha relatat que els quatre processats el van fer pujar al cotxe i el van tornar fins a Lluís Pericot, on li van donar «dos minuts» perquè anés a buscar els diners.Va ser llavors, després d'entrar a l'edifici, quan la víctima va aprofitar aquest moment per demanar ajuda i trucar als Mossos d'Esquadra. «Vull que es faci justícia i que aquesta gent pagui per allò que m'ha fet», ha dit l'home.Durant la seva declaració, i ja a preguntes de les defenses, la víctima ha admès que s'havia vist involucrat en afers de droga. Ha explicat que l'havien detingut dues vegades i que al 2008 va passar-se un mes a la presó després que li trobessin 3 grams de cocaïna al damunt. Però també ha dit que l'única explicació que troba a tot allò que li va passar és que els processats s'haguessin «equivocat de persona».El fiscal imputa als quatre acusats delictes de robatori amb violència, detenció il·legal i lesions. Demana que es condemni els dos guàrdies civils a 9 anys de presó (perquè a ells els aplica un agreujant per haver-se aprofitat de la seva condició d'agents) i que l'Audiència de Girona imposi una pena de 8 anys per als altres dos. En matèria de responsabilitat civil, sol·licita una indemnització de més 7.500 euros.L'acusació particular, per la seva banda, demana 29 anys de presó per als dos còmplices i fins a 38 per als guàrdies civils. En aquest cas, al llistat de delictes aquesta part també hi afegeix els de pertinença a grup criminal.