Ifema es disculpa per la retirada de l'obra a ARCOmadrid i nega que busqués exercir «cap censura»

La fira assegura que no hi havia «mala fe» i garanteix que evitarà en un futur una acció similar

Actualitzada 22/02/2018 a les 14:07

El president del comitè executiu d’Ifema, Clemente González Soler, ha lamentat la polèmica generada entorn a la retirada de la instal·lació ‘Presos polítics a l’Espanya contemporània’ de Santiago Sierra i ha demanat «sinceres disculpes» davant la controvèrsia produïda. En aquest sentit, consideren que la petició a una galeria de retirar l’obra «en cap cas buscava exercir cap censura a la creació», malgrat que aquesta hagi estat la percepció pública. «No hi ha hagut mala fe en aquesta acció i acceptem les crítiques rebudes, comprenent que hem d’evitar en el futur qualsevol altre circumstància d’aquesta naturalesa», precisa en un comunicat enviat als mitjans. Amb tot, no s’obre a tornar a exposar la peça.Ifema detalla que l’únic òrgan competent en l’avaluació dels continguts és el comitè organitzador d’ARCOmadrid, una potestat a la qual es «refermen». És la primera vegada que la fira demana retirar una obra.Així mateix, la fira agraeis la participació a ARCOmadrid i garanteix que el seu objectiu és configurar, de la mà de l’estament galerístic, una plataforma comercial i de coneixement del «més alt nivell internacional» per representar la «vitalitat i el dinamisme» de l’art contemporani, així com d’afavorir l’impuls del col·leccionisme públic i privat. En aquesta línia, afirmen que no volen comprometre la seva voluntat de «seguir construint una fira que respongui a l’esperit de qui la constitueix», des dels galeristes, passant pels artistes, les institucions del mon de l’art, els col·leccionistes i tots els actors que confirmen l’univers de la creació cultural.Polèmica a l’entorn de l’existència de «presos polítics» a l’EstatL’obra recollia els rostres pixelats del vicepresident destituït pel 155 Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, per denunciar l'existència de «presos polítics» a l'Estat.Es tracta d'un treball de l'artista Santiago Sierra que s'havia d'obrir al públic a partir d'aquest dimecres fins el 25 de febrer a l'estand de la galeria Helga de Alvear. L'obra també inclou altres casos, 24 en total, com els joves d'Alsasua, els titellaires de Madrid empresonats el 2016 directius d'Egin o simpatititzants del 15-M que van participar en piquets informatius de la vaga general del 29-M del 2012, acompanyats d'una breu llegenda que explica cada cas, que tot i que no en publica la identitat, són fàcilment identificables.