Driss Oukabir s'enfronta a 19 mesos de presó per maltractar la parella

El membre de la cèl·lula jihadista de Ripoll assegura que tot és «fals i mentida» i que ell «mai» li ha posat «la mà al damunt» a la seva xicota

Actualitzada 22/02/2018 a les 15:56

El Jutjat Penal 6 de Girona ha jutjat un dels integrants de la cèl·lula jihadista de Ripoll, Driss Oukabir, per haver maltractat la parella. Oukabir, que ha declarat per videoconferència des de Soto del Real, s'enfronta a 19 mesos de presó. La fiscal assegura que l'any passat, en dues ocasions, el processat va agafar la xicota –un cop pels cabells i l'altra pel braç- i la va arrossegar per l'escala del bloc on vivien. Durant la seva declaració, que ha despertat una gran atenció mediàtica, Oukabir ha declarat que tot és «fals i mentida» i que ell «mai» li ha posat «la mà al damunt» a la seva parella. Assegura que tot plegat s'ha tret de context perquè només van tenir «discussions pujades de to». La seva declaració, però, xoca amb la d'una veïna, que ha dit que va presenciar una situació «violenta» entre ells dos. La xicota d'Oukabir, que actualment porta més de quatre anys amb ell, ha dit que «apart dels crits» no va passar res més.