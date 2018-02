Detingut per no deixar entrar a la seva mare a casa mentre celebrava una festa

La reacció del jove davant la situació va ser increpar als agents, mostrant una actitud agressiva per la qual va ser arrestat

Actualitzada 21/02/2018 a les 17:57

La Policia Nacional va detenir el passat divendres a Gijón, Astúries, a un noi de 25 anys que no deixava a la seva mare, accedir al domicili on vivien tots dos, el motiu: havia organitzat una festa a casa. Segons informen alguns mitjans locals, va ser la mare qui va alertar a la policia.Els agents es van personar al domicili, ja que la mare va alertar que no podia accedir a casa perquè la porta estava tancada des de dins amb les claus posades al pany, i que el seu fill estava a l'interior de l'habitatge i no la deixava entrar. Els agents van sentir música i veus, per la qual cosa van suposar que dins la casa s'estava celebrant una festa.La presència policial va fer que el noi obrís la porta, tot seguit la mare va fer fora tots els amics del seu fill. La reacció del jove davant la situació va ser increpar als agents, mostrant una actitud agressiva per la qual va ser arrestat. El jove tenia antecedents per lesions i delictes contra el patrimoni.