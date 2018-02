Alliberades 4 dones obligades a prostituïr-se i sotmeses a rituals de vudú

Aquests rituals consistien a obligar-les a menjar un cor de pollastre cru, mentre bevien whisky i els arrencaven ungles, cabell i pèl púbic

La Policia ha detingut a dotze persones, onze a Espanya i una al Regne Unit, i ha alliberat a quatre dones nigerianes obligades a exercir la prostitució i sotmeses a rituals de vudú-yuyú. Aquests rituals consistien a obligar-les a menjar un cor de pollastre cru, mentre bevien whisky i els arrencaven ungles, cabell i pèl púbic.Es tracta d'una operació contra la tracta d'éssers humans de la Policia Nacional en col·laboració amb la Europol, la National Crime Agency (NCA) del Regne Unit i NAPTIP de Nigèria, fruit d'una investigació que va començar fa un any en la qual s'han arribat a intervenir fins a 23 línies telefòniques.L'organització, integrada per ciutadans nigerians, era liderada per una parella que vivia a Torrelavega, Cantàbria. S'encarregava de controlar les quatre ramificacions espanyoles de la xarxa de prostitució que lideraven, que també tenia una forta estructura al Regne Unit, Itàlia, Líbia, Níger i Nigèria, segons informa la Direcció general de la Policia. Els agents han detingut a 12 persones, a Cantàbria (7), Biscaia (2), Alacant (2) i a Manchester (1) i han alliberat a quatre dones.L'àmbit d'actuació d'aquesta xarxa criminal es concentrava principalment a Cantàbria i Biscaia però tenia ramificacions en diferents punts de la geografia espanyola. La parella que liderava la xarxa s'encarregava des de Torrelavega de facilitar l'adreça i el contacte dels llocs on havien de dirigir-se les víctimes per a l'exercici de la prostitució. Per aquest motiu es realitzaven trucades telefòniques a Nigèria per amenaçar als familiars de víctimes quan aquestes no respectaven els terminis fixats per pagar el deute que havien contret amb l'organització, o per indicar als bruixots que havien de repetir rituals de vudú per aconseguir un major control de les noies. Cadascun dels quatre entramats de l'organització estava supervisat per una 'madame' que tenia una o diverses víctimes a càrrec seu.Les quatre víctimes alliberades van relatar que van ser sotmeses a un ritual que consistia a menjar un cor de pollastre cru mentre bevien whisky, i que els van arrencar part de les ungles, cabells i pèl púbic. Les víctimes es comprometien a pagar el deute contret pel seu viatge a Espanya i a no denunciar als seus explotadors, sinó, patirien grans mals no només elles, també els seus familiars a Nigèria.La resta d'integrants de l'organització realitzava les seves funcions des d'altres països, la majoria al continent africà (Nigèria, Níger i Líbia) i les seves comeses estaven relacionades amb la facilitació del pas de les víctimes per diferents zones estratègiques perquè arribessin a Espanya.A Espanya les víctimes convivien amb les seves 'madames' durant un temps, romanien amagades i s'encarregaven de la cura dels fills dels seus explotadors i de la neteja de la llar fins que regularitzaven la seva situació administrativa i eren obligades a prostituir-se.Els agents han dut a terme perquisicions a Santander i Torrelavega, Elda i Güeñes-Sodupe i han intervingut 975 euros en metàl·lic, documentació i material informàtic.