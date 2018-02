Una productora malaguenya busca universitàries que vulguin gravar 'porno amateur'

«Desparpajo y ropa sexi», aquests són els requisits per participar en un càsting que també admet nois i parelles

Actualitzada 20/02/2018 a les 17:49

Una productora malaguenya ha col·locat cartells al campus universitari de Màlaga en els quals anuncien que busquen noies interessades a gravar pornografia. «Desparpajo y ropa sexi», aquests són els requisits per participar en un càsting que també admet nois i parelles. S'ofereixen 300 euros per escena sexual i l'anunci concreta que, busquen noies d'entre 18 i 30 anys que vulguin participar en el rodatge d'un film pornogràfic amateur.El cartell ha aixecat la polèmica entre els universitaris, que asseguren que després d'acabar els estudis aspiren a quelcom que no té res a veure amb la indústria pornogràfica.