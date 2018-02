Un policia fora de servei salva la vida d'un nadó que s'estava ofegant al mig del carrer

Dies més tard, la mare va explicar al policia que les maniobres de l'agent van ser «determinants» per salvar la vida de la seva filla

Actualitzada 20/02/2018 a les 18:22

Un agent de la Policia Nacional de València, destinat a la comissaria de Sagunt, i que estava fora de servei, va auxiliar un nadó que s'estava ofegant i que no reaccionava a cap estímul. Dies més tard, la mare va explicar al policia que les maniobres de l'agent van ser «determinants» per salvar la vida de la seva filla, tal com li van aclarir els metges que posteriorment la van atendre.Els fets van ocórrer quan l'agent circulava amb el seu fill per la ciutat de València, quan de sobte va veure a la vorera a una dona jove amb un nadó embolicat amb una manta, i immediatament s'hi va acostar. El policia li va preguntar si necessitava ajuda i la noia li va contestar molt nerviosa i cridant que la seva filla s'estava morint. El policia va agafar immediatament a la menor i va començar a realitzar-li maniobres de reanimació, sense cap reacció per part de la nena, mentre li deia al seu fill i a les persones que s'havien acostat que truquessin al 112. Com la nena no reaccionava, la va girar per comprovar si tenia algun objecte a l'interior de la boca, va ser llavors quan va notar que tenia la gola, la boca i el nas ple de mocs. Així que va realitzar-li maniobres per tal de buidar-li les vies respiratòries, en aquell moment la nena va reaccionar i es va posar a plorar dificultat.Moments després va arribar una patrulla de la Policia Local de València i un servei sanitari que va atendre a la petita i la va estabilitzar, després va ser traslladada a l'hospital.Uns dies més tard, l'agent es va interessar per l'estat de la nena, la mare, molt agraïda, li va explicar que els metges li havien dit que les seves maniobres van ser determinants per salvar-li la vida, asseguren fonts de la Prefectura Superior de Policia.