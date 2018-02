S'enfronta a 13 anys de presó per 12 delictes de maltractament animal

La policia va localitzar 12 gossos que vivien en condicions d'insalubritat, alguns d'ells tenien ferides de mossegades infectades

El juny de 2016 la policia va localitzar dotze gossos que vivien en condicions d'insalubritat, alguns d'ells tenien ferides per mossegades, i ferides infectades. El propietari d'aquest domicili, situat al carrer Quart de València, s'enfronta a 13 anys i mig de presó per dotze delictes de maltractament animal, un per cada gos, i un delicte agreujant per la mort d'un altre can.El judici s'hauria d'haver celebrat dilluns al Jutjat Penal número 12 de València però segons va dictaminar el forense, «l'acusat no es trobava en condicions de declarar». De fet, ha estat derivat a la unitat de psiquiatria forense de l'Institut de Medicina Legal de València per tal d'avaluar la seva capacitat mental.L'acusat té antecedents, ja que l'any 2015 va ser condemnat a tres mesos i un dia a presó per un delicte de maltractament animal, però finalment la pena va ser suspesa.