Agredeix al seu pare de 85 anys i s'amaga sota el llit per no ser detingut

L'acusat va llançar el somier contra els agents i els va propinar diverses puntades de peu abans de ser detingut

Actualitzada 20/02/2018 a les 19:02

La Fiscalia del Principat d'Astúries ha sol·licitat una pena de 5 anys de presó per un home de 38 anys de Gijón, acusat d'agredir al seu pare de 85 anys al domicili que compartien tots dos. El ministeri públic també responsabilitza a l'acusat de carregar contra els policies que el van detenir. La vista oral se celebrarà dimecres al Jutjat Penal número 3 de Gijón a les 11 hores.La Fiscalia sosté que al voltant de les dues de la matinada del 28 de juny de 2017, l'acusat va colpejar diverses vegades a la cara i al cap del seu pare. Agents de la Policia Local es van personar al domicili de l'acusat, alertats per un veí, i van localitzar l'acusat amagat sota el llit. Abans de ser detingut, l'acusat va llançar el somier contra els agents i va propinar diverses puntades de peu al genoll d'un dels agents.La Fiscalia considera que aquests fets constitueixen un delicte de lesions, un altre d'atemptat i un tercer delicte de lesions lleus, amb la circumstància d'agreujant per reincidència.