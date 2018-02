Agbar mostra «satisfacció» per l'anul·lació del concurs d'Aigües Ter-Llobregat

Fonts de la companyia reclamen a l'ACA que ara reverteixi l'increment de l'11,88% de la tarifa de l’aigua en alta aprovada el desembre

Actualitzada 21/02/2018 a les 19:06

Agbar ha mostrat la seva «satisfacció» per la sentència del Tribunal Suprem, que ha ratificat l'anul·lació del concurs d'adjudicació de l'empresa Aigües Ter-Llobregat a Acciona, segons han declarat fonts de la companyia. Un portaveu d'Agbar ha afirmat que, «des del primer moment», l'empresa va defensar que l'adjudicació era «irregular» i ha recordat que la sentència arriba després de cinc anys de recursos judicials. «Entenem que un cop feta pública aquesta sentència, l’Agència Catalana de l’Aigua procedirà de forma immediata a anul·lar l'increment de l'11,88% de la tarifa de l’aigua en alta que el seu consell d’administració va aprovar el passat 28 de desembre del 2017», han declarat aquestes mateixes fonts.Per últim, un portaveu d'Agbar ha assenyalat que «donem per suposat que la Generalitat complirà i executarà els termes que dicta aquesta sentència del Suprem el més aviat possible». Agbar va presentar oferta per aconseguir la gestió d'ATLL, però finalment el concurs es va resoldre a favor d'Acciona. Agbar va recórrer llavors la decisió davant de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), que va estimar el recurs interposat i va declarar que l'oferta d'Acciona era inadmissible.