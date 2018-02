Un pilot realitza un aterratge d'emergència per culpa d'un passatger que no parava de fer-se pets

Dues dones li van demanar que parés i el passatger s'hi va negar, llavors va començar la discussió que va obligar a realitzar l'aterratge

Un pilot de la companyia Transavia Airlines es va veure obligat a realitzar un aterratge d'emergència, en un vol que s'enlairava des de Dubai i aterrava a Amsterdam, per culpa d'un passatger que es negava a deixar de tirar-se pets.Segons sembla, el passatger no parava de molestar al passatge amb les seves ventositats, acompanyades d'una olor insuportable. Segons publica un mitjà local, dues dones que estaven assegudes al costat del passatger en qüestió, li van demanar que parés de tirar-se pets, però el passatger s'hi va negar rotundament. En aquell moment, la tripulació no va intervenir i la discussió entre les dues dones i el passatger va anar a més, fins que al final, el pilot es va veure obligat a aterrar l'avió perquè el conflicte havia arribat a les mans i havia alterat la resta de passatgers.Un cop aterrat a Viena, la policia va haver d'intervenir amb gossos per si es tractava d'una amenaça terrorista. Finalment van emportar-se detinguts al passatger, al seu acompanyant i a les dues noies que s'havien queixat. Tots ells van ser, després, posats en llibertat, ja que no havien infringit cap llei.