Rajoy sobre la resposta a l'1-O: «Què esperaven que féssim, que aplaudíssim?»

El president espanyol emplaça Torrent a proposar un candidat per posar punt i final a aquesta «situació absurda»

Actualitzada 20/02/2018 a les 17:38

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat aquest dimarts al Congrés la resposta policial i jurídica de l’Estat espanyol al referèndum de l’1-O, i ha expressat el seu suport explícit als membres de les policies espanyoles, fiscals i jutges que han permès aturar el que considera un «cop a la democràcia». «Què esperava que fes l’Estat, que aplaudíssim?» ha preguntat Rajoy a la senadora d’ERC Mirella Cortès, que li ha retret la violència exercida l’1-O. Rajoy ha afirmat que l’Estat ha fet el que faria qualsevol estat «democràtic i de dret que es preui» que és «defensar la democràcia, garantir la vigència de la legalitat i preservar els drets dels ciutadans». També ha emplaçat a Roger Torrent a «presentar un candidat» a la investidura per posar punt i final a aquesta «situació absurda» i iniciar «una nova etapa de retorn a la legalitat i la normalitat».Durant la sessió de control al Senat, Rajoy s’ha mostrat «orgullós» de la feina de la policia espanyola i del seu «país» i ha acusat l’independentisme de «provar de desprestigiar» la democràcia espanyola. «Cap democràcia a Europa o al món hagués acceptat el que han intentar fer a Catalunya i ho han fet garantint les lleis», ha afirmat.Segons Rajoy «el que ha passat a Catalunya» és que els independentistes «han pretès liquidar valors bàsics de les democràcies occidentals que han servit per constituir la UE: l’imperi de la llei i el respecte de l’Estat de dret». «A Europa ni al món no els ha donat suport ni un sol país» perquè «les democràcies respecten l’imperi de la llei i l’estat de dret», ha dit.Segons el president espanyol, «a Espanya no es persegueixen idees ni es qüestiona l’autogovern» sinó que s’actua «contra el que pretén situar-se per sobre de la llei i les resolucions judicials». La policia de l’1-O, ha dit, va actuar «amb empara judicial».