Intenta recuperar 4.000 euros gastats en prostitució al·legant que el van drogar

El jutge considera que la denúncia falsa que va presentar constitueix un delicte i li imposa un multa de 2.400 euros

Actualitzada 19/02/2018 a les 18:57

Un home ha estat condemnat per posar una denúncia falsa per intentar recuperar 4.000 euros que s'havia gastat en un local de prostitució en el qual va estar més de 15 hores.Els fets van ocórrer el 4 de desembre de 2015 a València, on el condemnat havia viatjat per motius de feina. Aquell mateix dia es va personar a la Comissaria de la Policia Nacional denunciant que persones desconegudes l'havien drogat mentre prenia una copa a la Plaza del Tossal i que havia perdut la noció del temps a partir de les 2.30 hores de la matinada. L'home va explicar que va recuperar la memòria a les 18 hores quan caminava cap a l'hotel. Quan hi va arribar, li van comunicar que els seus familiars i amics l'estaven buscant.El procediment judicial de la denúncia va ser arxivat quan els agents van comprovar que aquesta era falsa, i es va procedir a obrir un procediment per denúncia falsa. Va quedar comprovat que l'ara acusat va realitzar extraccions de diners en un caixer automàtic i va passar la nit a un club d'oci nocturn. El jutge considera que aquests fets són un delicte i li imposa un multa de 2.400 euros.