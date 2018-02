Els sindicats policials denuncien que Zoido els ofereix una «misèria inacceptable»

Segons afirmen, es proposa incrementar els sous 500 milions d'euros en tres anys, una tercera part de l'oferta inicial

Actualitzada 20/02/2018 a les 21:41

Els sindicats i les associacions professionals de la policia espanyola i la Guàrdia Civil han denunciat aquest dimarts que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, els ha ofert una «misèria inacceptable» en el marc de la negociació per aconseguir una equiparació salarial amb cossos policials autonòmics com els Mossos d'Esquadra. «Una oferta miserable pels termes i ofensiva per les condicions», han lamentat en un comunicat que signen dotze organitzacions. Davant d'aquesta situació els representants dels cossos policials asseguren que s'han aixecat de la taula. L'oferta del govern espanyol, segons els sindicats, passava per injectar 500 milions d'euros en tres anys per al complement específic i la productivitat quan l'oferta inicial, segons recorden, va ser el gener passat de 1.500 milions.La dotzena d'entitats que signen el comunicat consideren que l'oferta de Zoido és «tramposa» i creuen que «ofèn i falta el respecte» al col·lectiu policial.El comunicat es mostra dur amb un govern que «mai» ha apostat pels cossos policials, a parer dels signants. «L'únic que li importa és la foto amb el resultat de la nostra feina. Les urnes jutjaran».