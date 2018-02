El govern de Suïssa «pren nota» de l'arribada de Gabriel al país però evita valorar el cas

Una portaveu assegura que el procés independentista és «un afer polític intern d'Espanya» que s'ha de resoldre «a través dels processos constitucionals espanyols»

Actualitzada 20/02/2018 a les 18:47

El govern de Suïssa està al cas i «pren nota» de l'arribada al país de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, però no valorarà la seva situació, segons ha assegurat a l'ACN una portaveu de l'executiu. Gabriel ha anunciat aquest dimarts que es quedarà a Ginebra perquè no confia en la imparcialitat dels tribunals espanyols i que internacionalitzarà el cas des d'allà.El ministeri d'Afers Exteriors suís ha indicat que el procés independentista català és «un afer intern d'Espanya» que s'ha de resoldre «a través dels processos constitucionals espanyols». Si bé el govern no es vol posicionar sobre l'arribada de Gabriel, alguns diputats al parlament federal, com el socialista Mathias Reynard, ja li han donat suport a través de Twitter i han dit que, al seu país, hauria d'estar «segura».«El ministeri d'Afers Exteriors ha pres nota d'aquest tema i no comentarà res més», ha dit la portaveu sobre l'arribada de Gabriel al país.