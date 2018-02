Detingut per abusar sexualment de la filla de 10 anys de la seva parella

L'acusat va dur la menor a la seva habitació on, presumptament, van començar els abusos amb tocaments i fins i tot un intent de penetració

La Policia Municipal de Madrid ha detingut al districte de Ciudad Lineal a un home de 35 anys per presumptes abusos sexuals a la filla de la seva parella, de 10 anys. Va ser la mare de la menor, acompanyada de la seva filla, la que va presentar la denúncia a la Unitat de la Policia Municipal del districte, al·legant que la seva parella, de nacionalitat nicaragüenya, va abusar de la seva filla quan es va quedar sol amb la menor i el seu germà de nou anys.Segons les primeres perquisicions, l'arrestat es trobava amb els dos menors al voltant de les sis de la tarda del diumenge i que, en un moment donat, va portar a la nena al dormitori, indicant al seu germà que es quedés a l'habitació, on presumptament van començar els abusos amb tocaments i fins i tot amb un intent de penetració.Els agents de la Policia Municipal, després de posar en coneixement la denúncia per part de la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional, van procedir a la detenció. L'home ja ha passat a disposició judicial i a la menor se li ha realitzat un examen mèdic.