Torna la bogeria groga: la caçadora 'biker' del Zara

La jaqueta que va arrassar en 2016 torna aquesta primavera amb un color més atrevit

Actualitzada 19/02/2018 a les 13:39

La caçadora que va arrasar l'any 2016 marcant tendència tornarà aquesta primavera a totes les botigues del gegant Inditex de Amancio Ortega. Aquelles interessades que no es van decidir fa dos anys, tenen ara una proposta renovada de la peça amb un color diferent, que va ser èxit absolut de vendes fa dos anys.La jaqueta es va fer famosa la temporada passada, esdevenint un fenomen viral i revolucionat durant mesos el món de la moda. Aquesta peça té tants fans com detractors: o t'agrada molt, o la trobes horrible. El preu de la peça actualment és de 39,95 euros. Enguany, la trobarem en un color més cridaner: groc llima. Es tracta d'una novetat donat que la temporada 2016 era un groc mostassa. També es podia trobar en color rosa nude i color blau cel.Algunes influencers com La Vecina Rubia ja ha realitzat diversos post augurant l'èxit de la jaqueta en to irònic.La Jaqueta té la seva pròpia comunitat sota el nom de Víctimas de la Chaqueta Amarilla de Zara amb més de 8.000 seguidors. La comunitat, que fa paròdia del fenòmen, ha tornat a reactivar-se amb la notícia.