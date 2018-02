Quatre futbolistes del West Bromwich investigats per robar un taxi a Barcelona

El West Bromwich Albion va fer un petit 'stage' a la ciutat comtal per tal d'afrontar el partit de la FA Cup contra el Southampton

Actualitzada 16/02/2018 a les 20:10

El West Bromwich Albion de la Premier League ha comunicat que quatre dels seus futbolistes estan sent investigats per un incident que va tenir lloc a Barcelona. Segons informa la premsa anglesa els quatre jugadors van robar un taxi i després el van deixar abandonat. La identitat dels futbolistes no ha transcendit.El West Bromwich Albion va fer un petit 'stage' a la ciutat comtal per tal d'afrontar el partit de la FA Cup contra el Southampton. Segons informa The Sun, quatre futbolistes van sortir de l'hotel en direcció al Port Olímpic, quan van arribar els locals estaven tancats, així que van agafar un taxi per anar al Mc Donald's. Allà, es desconeixen els detalls, van agafar el taxi i per després deixar-lo abandonat.