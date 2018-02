El canvi, que escurça el termini, respon a la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa

La Generalitat de Catalunya intervinguda per l'article 155 de la Constitució ha anunciat aquest dilluns que la preinscripció per al curs 2018-2019 s'endarrereix un mes, en plena polèmica per si el formular inclourà o no una casella per tal que les famílies puguin triar la llengua vehicular en què volen que estudiïn els seus fills entre el català actual o el castellà. Així, el termini per fer la preinscripció començarà la primera quinzena d'abril, enlloc de la primera de març com va ser l'any passat. Segons la Generalitat el canvi respon a la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.Així, segons s'informa des del Departament d'Ensenyament, el procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria s'iniciarà a finals de la primera setmana o la segona d'abril, tal i com, es recorda, es va comunicar fa uns dies als representants dels municipis.El Departament afirma que en paral·lel redueix el calendari del procés gairebé un mes, d'acord amb la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa. L'endarreriment, s'assegura, ha de facilitar que un major nombre d'alumnes nouvinguts o que es trobin situacions de canvis, per exemple de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària.Aquest any s'incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP, amb la qual s'elimina la preinscripció en paper. Els processos ja han estat testejats, segons el Departament.D'altra banda també s'ha destacat que aquest any la resolució és única i agrupa ensenyaments obligatoris i postobligatoris.