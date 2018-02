Aquest diumenge s'enlairarà el primer satèl·lit espia espanyol

Arran de la invasió de Perejil, el Ministeri de Defensa del govern es va plantejar la creació d'aquest projecte 100% espanyol

Aquest diumenge a les 15.17 hora peninsular, Paz es convertirà en el primer satèl·lit radar espanyol en orbitar la Terra. Es tracta d'un projecte 100% espanyol encarregat pel Ministeri de Defensa i dut a terme per l'empresa HisdeSat amb la col·laboració d'altres centres d'investigació, entre ells el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).Paz obtindrà imatges d'alta resolució de la Terra, i esdevindrà l'eina perfecta per realitzar tasques de control fronterer, vigilància del territori, avaluació de catàstrofes mediambientals, planificació d'infraestructures, realització d'estudis cartogràfics i control d'operacions militars. Aquest tipus de satèl·lits són popularment coneguts com a 'satèl·lits espies' gràcies a la seva capacitat d'observació des de l'espai. Paz serà capaç captar la matrícula d'un vehicle des de l'espai. A banda d'aquestes funcions, Paz incorporarà tecnologia capaç de recollir dades meteorològiques.L'any 2007 durant l'episodi que va viure el govern espanyol amb la invasió de l'illa de Perejil, es van sol·licitar imatges sobre l'illa en qüestió al satèl·lit francès Helios. Per evitar involucrar-se en un conflicte diplomàtic amb el Marroc, França va denegar la petició del Ministeri de Defensa espanyol. A partir d'aquest incident es va plantejar la creació d'un satèl·lit espanyol. L'any 2011 es va iniciar la construcció de Paz, i el 2015 ja estava llest per enlairar-se.El conflicte entre Rússia i Ucraïna va endarrerir l'enlairament, ja que l'empresa russa Kosmotras era l'encarregada de posar en òrbita el satèl·lit espanyol. Per culpa de l'incompliment de contracte de Kosmotras, l'empresa HisdeSat va portar la companyia russa a una cort d'arbitratge internacional, amb això pretén recuperar part dels diners perduts pel contratemps.Finalment la companyia Space X, amb la qual es van mantenir converses mentre se solucionava el conflicte amb Kosmotras, serà l'encarregada de posar en òrbita a Paz aquest diumenge.