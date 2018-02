Una dona amb síndrome de Down és expulsada d'un acte «per no espantar» als assistents

Va abandonar l'hotel, acompanyada d'alguns assistents que, com a mostra de solidaritat, també van abandonar l'acte

Actualitzada 16/02/2018 a les 16:24

Una empresa que realitzava una xerrada comercial en un hotel del municipi de Motilla de Palancar, Cuenca, va expulsar una dona amb síndrome de Down «per no espantar» als assistents. Davant la situació, les germanes de la dona van abandonar l'hotel, acompanyades d'alguns assistents que, com a mostra de solidaritat, també van abandonar l'acte.Segons informa el mitjà digital Hoy, Ascensión Leal, germana de la víctima d'aquesta situació, assegura que quan un dels encarregats de l'empresa les va veure arribar (a ella, i a les seves dues germanes, una d'elles amb síndrome de Down) els va dir que no podien estar allí perquè «espantarien la gent».El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM) ha condemnat els fets denunciats per Leal, i ha exigit a la Fiscalia i a l'Administració Regional que actuïn per comprovar els fets i en cas que es confirmessin, sancionar a l'empresa per aquest succés.